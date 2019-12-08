Трамп пригрозил Ким Чен Ыну потерей всего, если он не избавится от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит враждебных намерений со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, но все же призвал коллегу избавиться от ядерного оружия, «как обещано».

«Ким Чен Ын слишком умен и ему есть что терять – вообще-то, он потеряет все, если будет действовать враждебным образом. Он подписал со мной твердое соглашение о денуклеаризации. Он не хочет обнулить особые отношения с президентом США или вмешиваться в президентские выборы в ноябре», – написал Трамп в Twitter.

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019

Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, так как вопрос о денуклеаризации уже не стоит на повестке дня.

Переговоры между США и Северной Кореей по вопросам ядерного оружия остановились, когда Пхеньян в очередной раз стал тестировать оружие. Вместе с тем КНДР еще не проводила новых тестов ядерного оружия и запусков ракет значительной дальности, которые были остановлены до саммита глав США и КНДР.

Ранее эксперт заявил, что страны с ядерным оружием являются главным страхом США.