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 Трамп пригрозил Ким Чен Ыну потерей всего, если он не избавится от ядерного оружия

Трамп пригрозил Ким Чен Ыну потерей всего, если он не избавится от ядерного оружия
19:36   8 Декабря 2019
Весь мир

Трамп пригрозил Ким Чен Ыну потерей всего, если он не избавится от ядерного оружия

Трамп пригрозил Ким Чен Ыну потерей всего, если он не избавится от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит враждебных намерений со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, но все же призвал коллегу избавиться от ядерного оружия, «как обещано».

«Ким Чен Ын слишком умен и ему есть что терять – вообще-то, он потеряет все, если будет действовать враждебным образом. Он подписал со мной твердое соглашение о денуклеаризации. Он не хочет обнулить особые отношения с президентом США или вмешиваться в президентские выборы в ноябре», – написал Трамп  в Twitter.

Ранее постпред КНДР при ООН Ким Сон заявил, что КНДР не нужны сейчас продолжительные переговоры с США, так как вопрос о денуклеаризации уже не стоит на повестке дня.

Переговоры между США и Северной Кореей по вопросам ядерного оружия остановились, когда Пхеньян в очередной раз стал тестировать оружие. Вместе с тем КНДР еще не проводила новых тестов ядерного оружия и запусков ракет значительной дальности, которые были остановлены до саммита глав США и КНДР.

Ранее эксперт заявил, что страны с ядерным оружием являются главным страхом США.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #кндр #трамп #ким чен ын #ядерное оружие

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