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18:42   8 Декабря 2019
Россия

Эксперт счел недальновидной поддержку Вишневским иностранцев за счет зарплат учителей

Эксперт счел недальновидной поддержку Вишневским иностранцев за счет зарплат учителей

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, которого одна из выпускниц РГПУ имени Герцена в интервью с Nation News обвинила в харассмента во время учебы, принял участие в митинге на площади Ленина против повышения цен на проезд в метро. Об этом сообщает ФАН.

Политолог и медиатехнолог Сергей Наумов считает, что митинг для Вишневского лишь повод вновь попасть в новости, как и для остальных участников акции. Об этом он рассказал главреду «Невских Новостей» Тимофею Шабаршину.

«Сейчас очень модно ловить хайп, у нас люди научились пиариться очень хорошо, многим уже не нужны узкие пиар-специалисты — они замечательно делают это сами», - сказал Наумов.

Поводом для обвинения в популизме для Наумова стало отсутствие у участников протеста предлагаемой альтернативы. Политолог напомнил, что проезд в метро подорожает, в первую очередь, для туристов, пользующихся подземкой разово, и тем самым сможет компенсировать недавнее повышение зарплат петербургским учителям.

«Власти сдерживали тарифы, повышали зарплаты врачам и учителям — никто же не был против этого. А как только повысили тарифы на проезд, потому что чудес не бывает — где-то убывает, где-то прибывает, — то сразу началась истерия», - заметил эксперт.

По прогнозам, в следующем году Петербург посетят более девяти миллионов туристов, минимум полмиллиона них из-за рубежа — по электронной визе. Вырученные деньги от повышения цен на разовые поездки направят на обновление парка общественного транспорта. Для петербуржцев, которые пользуются проездными, стоимость поездок вырастет всего на 4%.

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Автор: Олег Королев

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