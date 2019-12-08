Эксперт счел недальновидной поддержку Вишневским иностранцев за счет зарплат учителей

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, которого одна из выпускниц РГПУ имени Герцена в интервью с Nation News обвинила в харассмента во время учебы, принял участие в митинге на площади Ленина против повышения цен на проезд в метро. Об этом сообщает ФАН.

Политолог и медиатехнолог Сергей Наумов считает, что митинг для Вишневского лишь повод вновь попасть в новости, как и для остальных участников акции. Об этом он рассказал главреду «Невских Новостей» Тимофею Шабаршину.

«Сейчас очень модно ловить хайп, у нас люди научились пиариться очень хорошо, многим уже не нужны узкие пиар-специалисты — они замечательно делают это сами», - сказал Наумов.

Поводом для обвинения в популизме для Наумова стало отсутствие у участников протеста предлагаемой альтернативы. Политолог напомнил, что проезд в метро подорожает, в первую очередь, для туристов, пользующихся подземкой разово, и тем самым сможет компенсировать недавнее повышение зарплат петербургским учителям.

«Власти сдерживали тарифы, повышали зарплаты врачам и учителям — никто же не был против этого. А как только повысили тарифы на проезд, потому что чудес не бывает — где-то убывает, где-то прибывает, — то сразу началась истерия», - заметил эксперт.

По прогнозам, в следующем году Петербург посетят более девяти миллионов туристов, минимум полмиллиона них из-за рубежа — по электронной визе. Вырученные деньги от повышения цен на разовые поездки направят на обновление парка общественного транспорта. Для петербуржцев, которые пользуются проездными, стоимость поездок вырастет всего на 4%.