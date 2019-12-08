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18:55   8 Декабря 2019
Россия

Дед Мороз рассказал, какие блюда будут на его столе в Новый год

Дед Мороз рассказал, какие блюда будут на его столе в Новый год

Всероссийский Дедушка Мороз рассказал о своем новогоднем меню во время встречи с детьми и представителями СМИ в Ставрополе 8 декабря.

Он признался, что больше всего любит русскую кухню. Поэтому на его праздничном столе будут «пироги с рыбкой, картошкой, капустой, всевозможные соленья и грибы, которые Баба Жара заготовила из леса, самые разные ягоды».

«Будет и квашеная капуста — это блюдо богато витамином C. Я веду здоровый образ жизни и всем рекомендую», — добавил волшебник.

Дед Мороз рассказал, какие блюда будут на его столе в Новый год

Напомним, что в воскресенье символ Нового года прибыл на Северный Кавказ в рамках путешествия по стране. На этот раз в маршрут вошел в Ставрополь, который стал 14-м городом на его пути. До 30 декабря ему осталось посетить столько же населенных пунктов России.

В Ставрополе он навестит несколько детских домов, семьи с детьми с ограниченными возможностями, а также проведет новогодний праздник. Ему задали множество вопросов, в частности, о Великом Устюге, как у него получается развозить столько подарков всего за одну ночь и почему он носит такую длинную погоду. 

Дед Мороз рассказал, какие блюда будут на его столе в Новый год

Один из ребят попросил у Дедушки номер телефона, на что тот указал, что не пользуется такими технологиями, а больше предпочитает почту. Вместе с тем, волшебник пообещал поделиться телефоном помощников. Самым необычным вопросом стал, загорает ли Дед Мороз летом.

«Конечно же да. Если открыть атлас погоды, то можно увидеть, что температура в Великом Устюге в самые жаркие месяцы доходит до плюс 30 градусов, но ко мне загар уже не так липнет, я уже старый», — ответил волшебник.

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Автор: Анна Манц
#новый год #дед мороз #меню

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