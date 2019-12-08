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18:35   8 Декабря 2019
Россия

Почти половина пассажиров самолета предпочитает сон в полете

Почти половина пассажиров самолета предпочитает сон в полете

Туристический поисковик Aviasales провел опрос среди пользователей, чтобы узнать самые популярные занятия во время полета. Результаты опубликовали на сайте компании.

Оказалось, что 40 процентов опрошенных выбрали сон. Многие из них берут в самолет специальную подушку, маску для сна и беруши, а также не забывают облачиться в удобную одежду. Более того, некоторые специально не спят перед рейсом, чтобы уже в небе смотреть сновидения.

Почти половина пассажиров самолета предпочитает сон в полете

Чуть меньше трети респондентов — 29 процентов — развлекают себя при помощи мультимедийной системы на борту или заранее скаченных фильмов, сериалов и музыки на электронный носитель. Лишь 17 процентов во время полета предпочитают отдаться чтению, при чем в ход идут как электронные книги, так и стандартные — бумажные.

Почти половина пассажиров самолета предпочитает сон в полете

Всего в опросе участвовали 26 тысяч людей, сообщили в компании.

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Автор: Анна Манц
#опрос #полет #музыка #сон

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