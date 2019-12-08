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18:22   8 Декабря 2019
Весь мир

Нетаньяху не исключил военной операции в секторе Газа

Нетаньяху не исключил военной операции в секторе Газа

Страна подготавливается к возможной военной операции против исламистов в секторе Газа после вчерашних обстрелов. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на открытии еженедельного заседания кабинета министров. По его словам, армия атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на три ракеты, которые выпустили по израильской территории.

«Не будет никаких договоренностей, если стрельба продолжится», — подчеркнул премьер.

Биньямин Нетаньяху напомнил, что три недели назад в ходе израильской операции «Черный пояс» боевики в секторе Газа почувствовали мощь армии. И это только начало. Премьер поручил министру обороны и армии обороны Израиля подготовиться соответствующим образом к возможной военной операции.

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Автор: Анатолий Кубарев
#израиль #нетаньяху #военная операция #сектор газа

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