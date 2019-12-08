Нетаньяху не исключил военной операции в секторе Газа

Страна подготавливается к возможной военной операции против исламистов в секторе Газа после вчерашних обстрелов. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на открытии еженедельного заседания кабинета министров. По его словам, армия атаковала цели ХАМАС в секторе Газа в ответ на три ракеты, которые выпустили по израильской территории.

«Не будет никаких договоренностей, если стрельба продолжится», — подчеркнул премьер. Биньямин Нетаньяху напомнил, что три недели назад в ходе израильской операции «Черный пояс» боевики в секторе Газа почувствовали мощь армии. И это только начало. Премьер поручил министру обороны и армии обороны Израиля подготовиться соответствующим образом к возможной военной операции. לפני זמן קצר מטוסי ומסוקי קרב של צה״ל תקפו מספר יעדי טרור, בהם מחנה צבאי של ארגון הטרור חמאס על כלל רכיביו: מחסנים, משרדים ועמדות שמירה. בנוסף, הושמדה עמדה צבאית של הכוח הימי של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה pic.twitter.com/u4N2A3xouE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 7 декабря 2019 г.