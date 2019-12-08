Зеленскому пригрозили самолетом до Ростова-на-Дону за «неудачные» итоги «нормандского саммита»

Украинский телеведущий Виталий Гайдукевич пригрозил президенту страны Владимиру Зеленскому самолетом до Ростова-на-Дону, а не до Киева, за несоблюдение «красных линий» на саммите «нормандской четверки». Он выступил со сцены «майдана» 8 декабря.

«Твой рейс будет не Париж — Киев, а Париж — Ростов[-на-Дону], и это будет если не завтра, то чуть позже», — обратился ведущий к лидеру Украины.

Также сторонники оппозиции напомнили главе о судьбе бывшего президента Виктора Януковича. По их словам, если Зеленский преступит обозначенные ими «красные линии», то с ним поступят точно также, то есть, по сути, свергнут. Как указал Гайдукевич, причиной этому также могут стать неудачные, по мнению оппозиции, результаты встречи в Париже.

Митингующие поддержали заявление ведущего бурными аплодисментами и лозунгами с требованием отставки Зеленского.

"Бубочка, тобі 42 роки і ти не лох? Так докажи, що ти не лох в Парижі" ????????????Віталій Гайдукевич смалить напалмом на Майдані. pic.twitter.com/6hNonRPI85 — Віталій Барабаненко (@baraban088) December 8, 2019

Оратор уверен, что украинцы через протесты могут снова сменить власть, как это было с Януковичем. По его словам, «майдан» неоднократно доказывал, что граждане страны «имеют силу».

Напомним, что организаторами «майдана» стали оппозиционные партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос», лидеры которых Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно. Таким образом они хотят обозначить «красные линии» которые нельзя преступать на «нормандской встрече». В частности, оппозиция требует не идти на компромиссы относительно интеграции в Европу, отстаивать возвращение Крыма. Более того, их «не устраивает мир любой ценой».

«Нормандский саммит» пройдет в Париже 9 декабря. На нем также будут присутствовать лидеры России Владимир Путин, Германии Ангела Меркель и Франции Эмманюэль Макрон.