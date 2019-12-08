Порошенко на майдане дал советы Зеленскому перед саммитом «нормандской четверки»
Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому «не сдавать Украину» на саммите «нормандской четверки».
«Призываю украинских патриотов прийти сегодня в 13:00 на площадь Независимости в Киеве и на площади ваших родных городов. Мы должны совместно защитить Украину. Россия, Франция, Германия должны услышать «красные линии», за которые мы не выйдем», – написал Порошенко у себя на канале в Telegram.
Несколько тысяч украинцев пришли на площадь, выкрикивая «нет капитуляции» и другие лозунги.
Порошенко подчеркнул, что людей «на майдане» должны услышать и все участники «нормандского» саммита в Париже.
«Если вы сдадите Украину, вы сдадите Европу», – сказал Порошенко.
По мнению экс-президента, есть «красные линии», которые участники саммита не должны переходить. Порошенко призвал не допускать отклонения Украины от курса на Евросоюз, не проводить прямые переговоры с Донбассом и выборы в регионе, пока не будут соблюдены все условия безопасности, а также «не торговать Крымом».
Более того, экс-президент посоветовал Зеленскому не соглашаться на «дешевый» газ в обмен на политические уступки России.
Действующий президент Украины заявил в пятницу, что не видит причин для митингов.
«Никто не хочет капитуляции, никто не хочет отдавать наши территории. А из-за чего они собираются?», – риторическим вопросом отреагировал на митинги Зеленский.
Саммит «нормандской четверки» состоится 9 декабря в Париже. Главы четырех государств – России, Украины, Германии и Франции – с 2014 года проводят переговоры по вопросам урегулирования ситуации на Украине.