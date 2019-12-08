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17:51   8 Декабря 2019
Весь мир

Велосипедная езда Джонсона по тротуарам оказалась его самым непристойным поступком

Велосипедная езда Джонсона по тротуарам оказалась его самым непристойным поступком

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал о своем самом непристойным поступке в интервью телеканалу Sky News 8 декабря.

Он признался, что раньше, когда пользовался велосипедом ежедневно, иногда «не полностью» следовал правилам езды:

«Иногда я мог вскочить на тротуар, а не слезть с велосипеда».

Стоит отметить, что в Лондоне категорически запрещено ездить на велосипеде по тротуарам — здесь «железного коня» можно только катить рядом. Максимальный штраф за нарушение составляет 500 фунтов или чуть больше 40 тысяч рублей.

Джонсон добавил, что он решительно порицает велосипедистов, катающихся на тротуарах, и сожалеет о своем нарушении. Также премьер отметил, что когда был мэром Лондона, то мог спокойно передвигаться на велосипеде, на него никто не пытался напасть. Сейчас же, в роли главы страны, он вынужден повсюду пребывать с охраной.

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Автор: Анна Манц
#великобритания #лондон #джонсон #велосипед #нарушение

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