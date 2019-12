Велосипедная езда Джонсона по тротуарам оказалась его самым непристойным поступком

Британский премьер-министр Борис Джонсон рассказал о своем самом непристойным поступке в интервью телеканалу Sky News 8 декабря.

Он признался, что раньше, когда пользовался велосипедом ежедневно, иногда «не полностью» следовал правилам езды:

Стоит отметить, что в Лондоне категорически запрещено ездить на велосипеде по тротуарам — здесь «железного коня» можно только катить рядом. Максимальный штраф за нарушение составляет 500 фунтов или чуть больше 40 тысяч рублей.

"What is the naughtiest thing I've ever done?" The PM struggles to answer, but cycling on the pavement is the naughtiest thing @BorisJohnson is willing to admit to @SophyRidgeSky.