Псковский губернатор предложил желающим забрать Печорский район эстонцам гражданство РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вспомнил поговорку про уши от мертвого осла, отвечая на требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Печорский район, который Россия якобы аннексировала.

На медиафоруме в Пскове губернатор вспомнил ироничные слова президента РФ Владимира Путина, который в 2005 году ответил на территориальные претензии Латвии по поводу Пыталовского района Псковской области.

«Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши», – сказал Путин.

Ведерников обратил внимание, что города Изборск и Печоры, на которые претендуют эстонцы, исторически принадлежат России.

«Это исконно русские территории», – подчеркнул губернатор.

Тем эстонцам, которые все-таки желают жить в Печорском районе, Ведерников предложил переехать и получить гражданство России. А тем, кто забыл историю, провести экскурсию по Чудскому озеру, где в 1242 году Александр Невский разбил рыцарей Ливонского ордена.

Ранее Пыллуаас заявил об «аннексированных Россией эстонских территориях», которые Россия должна «вернуть обратно».

«Мы не хотим ни одного квадратного метра российской территории. Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — заявил Пыллуаас на своей странице в социальной сети.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала требования Пыллуааса абсурдными и провокационными. Захарова сказала, что вопрос о возвращении земель «закрыт навсегда» и не обсуждению не подлежит.