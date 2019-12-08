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17:48   8 Декабря 2019
Россия

Температура воздуха в Москве на новой рабочей неделе превысит норму на шесть градусов

Температура воздуха в Москве на новой рабочей неделе превысит норму на шесть градусов

Температура воздуха в Москве в предстоящие два дня будет выше климатической нормы на пять-шесть градусов. Об этом главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости.

«Днем в центре города температура воздуха будет нулевой либо слабо положительной: от плюс одного до плюс двух. А на окраинах – слабо отрицательной: от минус одного до минус двух градусов», – сообщила Позднякова.

Ранее сообщалось, что в этом году наблюдается необычно теплая погода с января по ноябрь включительно.

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Автор: Алина Бранцевич

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