Незаконный митинг против интеграции Белоруссии и РФ прошел в Минске

Белорусская оппозиция уже второй день проводит в Минске несанкционированные митинги против углубления интеграции Белоруссии и России, сообщило РИА Новости 8 декабря.

Накануне протестующие выражали недовольство насчет дорожных карт по дальнейшему углублению, так как, по их мнению, существует угроза подрыва или полной утраты суверенитета белорусской республики. Субботние мероприятия обошлись без происшествий и задержаний.

В воскресенье митингующие собрались на Октябрьской площади и через городские улицы направились к российскому посольству. Руки участников были заняты плакатами с идеей протеста и бело-красно-белыми триколорами, характерными для оппозиции. Здание российской дипломатической миссии огородили живой цепью из бойцов ОМОН. Примечательно, что протестующие остановились через дорогу от посольства, в сквере. Они даже не пытались приблизиться к зданию. Потом белорусы хором проскандировали:

«"Нет" — интеграции с РФ, "да" — независимости Белоруссии».

Через милицейского была передана резолюция. В документе, как сообщали организаторы, указан категорический протест в отношении углубления интеграции с Россией, непризнание документов, которые в будущем могут подписать представители руководств стран, и призыв к мировой арене не признавать будущие интеграционные связи обоих государств. На этом незаконная акция закончилась: часть людей колонной пошла обратно к площади, другие же разошлись.

За несанкционированным шествием наблюдали сотрудники правопорядка, однако не препятствовали его проведению. Милиционеры периодически предупреждали об ответственности за участие в незаконном массовом мероприятии.

Напомним, что в 1999 году в Москве был утвержден Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. Президент республики Александр Лукашенко предлагал принять програму углубления интеграции и дорожные карты к 20-летию документа, то есть в 2019 году.

Так, 6 декабря переговоры прошли на уровне премьеров — Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, а на следующий день на уровне лидеров стран — Владимира Путина и Лукашенко. Как сообщал российский министр экономического развития Максим Орешкин, Москва и Минск имеют понимание решения спорных вопросов.