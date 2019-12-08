Чиновник в Хакасии пытался спасти на дороге собаку, но сам попал под машину

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал под машину, спасая щенка на дороге. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

ДТП случилось ночью на дороге Саяногорск-Калы-Бея.

«На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент, ехавший в попутном направлении, водитель автомобиля Хонда Цивик допустил наезд на Иннокентия Стряпкова», – говорится в сообщении.

Стряпкова госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное состоянии. А вот судьба собаки осталась неизвестной.