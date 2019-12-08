Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Температура воздуха в Москве на новой рабочей неделе превысит норму на шесть градусов

Температура воздуха в Москве на новой рабочей неделе превысит норму на шесть градусов

 Чиновник в Хакасии пытался спасти на дороге собаку, но сам попал под машину

Чиновник в Хакасии пытался спасти на дороге собаку, но сам попал под машину
Незаконный митинг против интеграции Белоруссии и РФ прошел в Минске

Незаконный митинг против интеграции Белоруссии и РФ прошел в Минске

 Спикер Рады рассказал, когда с Порошенко снимут депутатскую неприкосновенность

Спикер Рады рассказал, когда с Порошенко снимут депутатскую неприкосновенность
Велосипедная езда Джонсона по тротуарам оказалась его самым непристойным поступком

Велосипедная езда Джонсона по тротуарам оказалась его самым непристойным поступком

 Глава Минобороны ФРГ заявила о портящихся отношениях с РФ из-за убийства гражданина Грузии

Глава Минобороны ФРГ заявила о портящихся отношениях с РФ из-за убийства гражданина Грузии
Температура воздуха в Москве на новой рабочей неделе превысит норму на шесть градусов

Температура воздуха в Москве на новой рабочей неделе превысит норму на шесть градусов

 Чиновник в Хакасии пытался спасти на дороге собаку, но сам попал под машину

Чиновник в Хакасии пытался спасти на дороге собаку, но сам попал под машину
Незаконный митинг против интеграции Белоруссии и РФ прошел в Минске

Незаконный митинг против интеграции Белоруссии и РФ прошел в Минске

 Спикер Рады рассказал, когда с Порошенко снимут депутатскую неприкосновенность

Спикер Рады рассказал, когда с Порошенко снимут депутатскую неприкосновенность
Велосипедная езда Джонсона по тротуарам оказалась его самым непристойным поступком

Велосипедная езда Джонсона по тротуарам оказалась его самым непристойным поступком

 Глава Минобороны ФРГ заявила о портящихся отношениях с РФ из-за убийства гражданина Грузии

Глава Минобороны ФРГ заявила о портящихся отношениях с РФ из-за убийства гражданина Грузии
17:46   8 Декабря 2019
Россия

Чиновник в Хакасии пытался спасти на дороге собаку, но сам попал под машину

Чиновник в Хакасии пытался спасти на дороге собаку, но сам попал под машину

Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал под машину, спасая щенка на дороге. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

ДТП случилось ночью на дороге Саяногорск-Калы-Бея.

«На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент, ехавший в попутном направлении, водитель автомобиля Хонда Цивик допустил наезд на Иннокентия Стряпкова», – говорится в сообщении.

Стряпкова госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга. Врачи оценивают его состояние как  удовлетворительное состоянии. А вот судьба собаки осталась неизвестной.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#хакасия #дпт #спасение собаки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...