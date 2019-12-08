Егор Жуков — новый политический проект Ходорковского

Беглый олигарх Михаил Ходорковский, разочаровавшись в блогере Алексее Навальном, решил развивать несколько «политических проектов», среди которых недавно освобожденные из-под стражи студент ВШЭ Егор Жуков.

Провал оппозиционного блока на выборах в Мосгордуму заставил беглого олигарха Михаила Ходорковского пересмотреть приоритеты в плане выбора нового лица «революционного движения» взамен блогера Алексея Навального. Теперь Ходорковский «делает ставку» на несколько потенциальных кандидатур, которые могут помочь раскачать политическую ситуацию в России. Одна из них – недавно освобожденный из-под стражи студент ВШЭ Егор Жуков, который метит в президенты России.

«Жертва режима» Егор Жуков

Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков был одним из самых молодых кандидатов в МГД от «команды Дмитрия Гудкова». Его политическая карьера закончилась очень быстро, так как у студента не было денег для оплаты сбора подписей. После чего молодой человек решил направить всю свою энергию на поддержку других кандидатов, которые не прошли муниципальный фильтр.

Жуков был задержан 27 июля в Москве по подозрению в координировании массовых беспорядков во время несанкционированных митингов. Он также организовал драку в центре столицы. Потом обвинение переквалифицировали в публичные призывы к экстремизму из-за четырех провокационных роликов на YouTube (часть 2 статьи 280). Суд признал студента Жукова виновным. Студенту ВШЭ дали три года условно и на два года запретил ему администрировать интернет-ресурсы.

С подачи оппозиции Жуков немедленно из дебошира превратился в «героя». Не прошло и пары дней после освобождения, а студент ВШЭ во всеуслышание заявляет о своих политических амбициях. В интервью «Дождю» он рассказал о том, что мечтает возглавить страну. В Telegram эта новость получила широкое освещение. Канал «Многонационал» считает, что Жуков – это прямой конкурент Навальному, который явно не справляется с ролью «безальтернативного лидера оппозиции».

«Сейчас все над этим хихикают, но если этого ****** реально начнут продвигать, то вполне может получится федеральный политик и конкурент Навальному. Жуков, конечно, не наш кандидат, но конкуренция Навальному - это хорошо. Роль безальтернативного лидера оппозиции он не вывозит», - пишут авторы канала.

Студент ВШЭ успел получить свою дозу популярности, которая оказалась выгодна «нужным» людям. Михаил Ходорковский, сразу после ареста студента, в своем посте в Facebook написал, что Жуков был «обречен стать героем». Якобы, «режиму не нужны честные и порядочные, готовые бороться за справедливость». Беглый олигарх, живущий в Лондоне, воспользовался новостью про арест провокатора, чтобы в очередной раз призвать россиян к борьбе с властью.

Ходорковский не будет зря терять время, оказывая поддержку «впустую». Симпатичный блогер, который находится на волне популярности – это то, что нужно для раскручивания нового «революционного» проекта. Жуков молод, амбициозен и у него есть поклонники. Он – отличная кандидатура на место набившего оскомину Навального, который замешан в огромном количестве коррупционных и политических скандалов. При достаточном финансировании «нового проекта» у студента ВШЭ может получиться стать хорошей марионеткой в руках Ходорковского и других западных меценатов, которым необходим раскол России.

Блогер «сколько ты зарабатываешь» Юрий Дудь

Егор Жуков – не единственный проект Ходорковского. Блогер Юрий Дудь тоже молодой «ютубер» со свой целевой аудиторией, которая состоит, преимущественно, из молодых людей до 30 лет. Беглый олигарх уже оказывал ему почести в виде премии «Профессия — журналист» (организатор мероприятия - признанная в России нежелательной «Открытая Россия», существующая на деньги Ходорковского). В список лауреатов Дудь попал за провокационный фильм «Беслан. Помни».

Дудь также успел себя зарекомендовать во время протестов летом 2019 года. В своих соцсетях он призывал людей к участию в митингах в поддержку арестованных провокаторов во время беспорядков.

Уголовник Ройзман

Еще одним символом либерального движения может стать бывший мэр Екатеринбурга с уголовным прошлым Евгений Ройзман, которому в планах Ходорковского отводится особая роль. Беглый олигарх давно проталкивает во власть политика. Сейчас Ройзман активно навязывается в депутаты Госдумы, выборы в которую состоятся в 20121.

Считается, что Ройзман мог бы стать вторым Борисом Немцовым. На фоне ориентированных на молодежь Дудя и Жукова, фигура экс-мэра выглядит более зрелой, способной сплотить вокруг себя старшее поколение.

Ходорковский разыгрывает партию

«Проект Навальный» провалился. Блогер не смог достигнуть никаких толковых результатов за почти 10 лет «борьбы». Единственное, чего добился Навальный – это участие в разного рода скандалах, которые испортили ему и его проектам репутацию. На протяжении многих лет блогер только тратил вливания от западных спонсоров на атрибуты шикарной жизни, которые включали в себя покупку брендовой одежды и бесконечную череду отдыха заграницей.

В связи с отсутствием успехов на политическом поприще в России Ходорковский, вероятно, решил прекратить невыгодное «сотрудничество». Сейчас у беглого олигарха одна цель – найти новое лицо «революционного движения», которое на грядущих выборах сможет раскачать политическую ситуацию в России. В этот раз он решил не «класть все яйца в одну корзину», раскрутив несколько новых «проектов», ориентированных на разную возрастную аудиторию. Вполне возможно, мы вскоре сможем увидеть политическую борьбу Жукова, Дудя и Ройзмана, которые будут послушно действовать по указке западных спонсоров, как это некогда делал Навальный.