Эксперт назвал циничным грабежом стремление США контролировать нефть в Сирии

США не только лицемерят в отношении Сирии, но и намерены и дальше цинично грабить страну. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик и публицист Юрий Голубь.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер не исключил отправки дополнительных американских военных в САР в случае необходимости. По словам Голубя, менять позицию на 180 градусов — обычное дело для американской дипломатии последних лет. Возможно, на команду президента США Дональда Трампа давит демократический и республиканский истеблишмент, либо Вашингтон заинтересован в продолжении гражданской войны в Сирии.

«Очевидно, установление мира в стране на каких бы то ни было условиях противоречит интересам Вашингтона», — добавил эксперт.

Если истинные отношения между боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и возможными американскими спонсорами — предмет для расследований, то стремление США сохранить контроль над сирийскими месторождениями нефти — циничный грабеж на глазах у всего мирового сообщества, продолжил Юрий Голубь.

«Так же открыто получают поддержку и курдские радикалы, которые, в сущности, такие же террористы», — напомнил эксперт.

Публицист уверен, что политически США проиграли Сирию. Однако представители спецслужб и теневые выгодоприобретатели не хотят прощаться с налаженным за несколько лет бизнесом.

25 ноября ФАН обнародовал результаты расследования о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, с террористами и о поддержке Вашингтоном боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).