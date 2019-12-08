Глава Минобороны ФРГ заявила о портящихся отношениях с РФ из-за убийства гражданина Грузии

Убийство гражданина Грузии в Берлине ухудшает отношения между ФРГ и РФ. Германия требует от России принять участие в расследовании. Об этом министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала изданию Bild.

«Российская сторона должна, наконец, внести свой вклад в расследование этого преступления, и нам в правительстве нужно будет обсудить и принять решение по дальнейшей реакции», – сказала Крамп-Карренбауэр.

По словам министра, доказательства против России весомые. Преступление наносит вредит отношениям между странами.

23 августа человек на велосипеде в центре Берлина выстрелом в голову убил гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. На следующий день местная прокуратура арестовала подозреваемого – гражданина России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все обвинения беспочвенны.

«Там каких-то серьезных подозрений нет и быть не может. Это абсолютно беспочвенные предположения, и, собственно, эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», — подчеркнул Песков.

4 декабря Берлин объявил персонами нон-грата и выслал из страны двух российских дипломатов. Позже канцлер Германии Ангела Меркель обосновала это тем, что Россия отказывается принимать участие в расследовании убийства.