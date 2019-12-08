Сербы прозвали Поклонскую «железной леди Путина»

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская фигурирует в сербской прессе исключительно как «железная леди Путина», рассказал член Народной скупщины страны Александр Шешель в беседе с РИА Новости 8 декабря.

Напомним, что крымская делегация, в которой состояла парламентарий, посетила Сербию с официальным визитом. Был проведен ряд официальных встреч. Помимо этого, состоялась конференция, которая была посвящена конструктивным отношениям между Россией и Европой, а также итогам референдума по Крыму.

«Сербский народ с особым интересом и теплотой встречал крымчан. За время визита было много как знаковых, так и интересных моментов. К примеру, сербские журналисты в своих материалах одного из участников делегации — депутата Госдумы Наталью Поклонскую — называли не иначе как «железная леди Путина», — поделился Шешель.

Поклонская отнеслась к такому прозвищу ответственно. Для нее подобная характеристика стала стимулом для достижения отличных результатов в работе на международных площадках.

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.