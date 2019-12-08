Спикер Рады рассказал, когда с Порошенко снимут депутатскую неприкосновенность

Депутатскую неприкосновенность с бывшего президента Украины Петра Порошенко снимут в 2020 году. Об этом сообщил в воскресенье спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Как и со всеми другими депутатами: неприкосновенность будет снята в начале следующего года», – передает слова Разумкова радио «Новое время».

Разумков отметил, что только генпрокурор может решить, будут ли проводить по Порошенко отдельное голосование.

В начале сентября 2019 года депутаты украинской Рады внесли проголосовали за поправки в Конституцию, отменяющие депутатскую неприкосновенность. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, вопрос давно назрел.

На Порошенко на Украине заведено несколько уголовных дел, в том числе за незаконное вмешательство в судебный процесс, давление на судей, хищение в армии.

Петр Порошенко был президентом Украины с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года. На выборах в 2019 году Порошенко выдвигал свою кандидатуру, однако президентом стал Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 73 процентов избирателей.