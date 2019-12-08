Сыну певицы Валерии зашили губу после ДТП в Ленобласти

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию, когда ехал из Москвы в Санкт-Петербург на выступление матери. Он не получил серьезных травм, рассказал муж Валерии Иосиф Пригожин 8 декабря.

Отмечается, что ДТП произошло в Ленинградской области, а за рулем была подруга Шульгина — Лиана. Девушка не справилась с управлением и врезалась в отбойник. Молодых людей госпитализировали: сыну звезды зашили губу, а его подруге наложили гипс на руку.

Стоит отметить, что Арсений успел даже выложить сториз в Instagram.

Пригожин в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что не знаком с Лианой. Оказалось, что ребята хотели сделать сюрприз Валерии и ехали на «Дорожное радио».

Декабрь - время гала-концертов, премий, подведения итогов. Сегодня выступаем в Санкт-Петербурге на традиционном концерте "Звезды Дорожного радио". В аэропорту ждём вылета. #дорожноерадио pic.twitter.com/IZgeODWDN5 — VALERIYA (@valeriya_rus) December 8, 2019

«Если бы я знал, то не допустил бы поездки по зимней дороге в Санкт-Петербург. Ну а они захотели опробовать новую трассу, ну дети, что с них возьмешь», — сказал продюсер.