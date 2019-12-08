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15:21   8 Декабря 2019
Россия

Сыну певицы Валерии зашили губу после ДТП в Ленобласти

Сыну певицы Валерии зашили губу после ДТП в Ленобласти

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию, когда ехал из Москвы в Санкт-Петербург на выступление матери. Он не получил серьезных травм, рассказал муж Валерии Иосиф Пригожин 8 декабря.

Отмечается, что ДТП произошло в Ленинградской области, а за рулем была подруга Шульгина — Лиана. Девушка не справилась с управлением и врезалась в отбойник. Молодых людей госпитализировали: сыну звезды зашили губу, а его подруге наложили гипс на руку. 

Стоит отметить, что Арсений успел даже выложить сториз в Instagram.

Пригожин в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что не знаком с Лианой. Оказалось, что ребята хотели сделать сюрприз Валерии и ехали на «Дорожное радио».

«Если бы я знал, то не допустил бы поездки по зимней дороге в Санкт-Петербург. Ну а они захотели опробовать новую трассу, ну дети, что с них возьмешь», — сказал продюсер.

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Автор: Анна Манц
#дтп #сын #пригожин #валерия

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