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15:05   8 Декабря 2019
Россия

Провалившуюся под лед немецкую овчарку спасли в Рославле

Провалившуюся под лед немецкую овчарку спасли в Рославле

Рославльчанин спас собаку, которая провалилась под лед на реке Остер. О подвиге написал сын спасителя — Никита Костин — в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

Как следует из публикации, отец и сын возвращались домой, когда увидели немецкую овчарку, которую уносило течением.

«Она [собака] вся околела и не могла двигаться. Единственной надеждой на спасение был мой папа… Не смотря на свой страх и риск мы побежали по льду и вытянули ее», — написал парень.

На данный момент овчарку приютила семья Костиных, однако они ищут настоящих хозяев. Комментарии к публикации состоят лишь из благодарностей и восторженности поступком. Некоторые готовы забрать пса, если его хозяева не отыщутся.

 

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Автор: Анна Манц
#собака #спасение #лед

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