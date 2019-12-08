Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Россия готова конструктивно взаимодействовать с НАТО, однако отношения с альянсом с каждым годом все хуже. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе… Нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по реализации (соглашений) еще дальше. К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует. С нашей стороны все двери открыты, мы готовы к такому сотрудничеству», — отметил Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил лидерам стран- членов НАТО, а также ряду других предложение ввести мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности (РСМД) в Европе. Однако в НАТО заявили, что не видят смысла в моратории. В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс не желает отвечать на российскую инициативу.