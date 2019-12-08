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Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

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Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

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 Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

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 Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов
14:38   8 Декабря 2019
Россия

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Россия готова конструктивно взаимодействовать с НАТО, однако отношения с альянсом с каждым годом все хуже. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Каких-то пять лет назад у нас было довольно активное сотрудничество в Брюсселе… Нам казалось, что у нас есть варианты и возможности продвинуться по реализации (соглашений) еще дальше. К сожалению, это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует. С нашей стороны все двери открыты, мы готовы к такому сотрудничеству», — отметил Шойгу.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил лидерам стран- членов НАТО, а также ряду других предложение ввести мораторий на развертывание ракет малой и средней дальности (РСМД) в Европе. Однако в НАТО заявили, что не видят смысла в моратории. В ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс не желает отвечать на российскую инициативу.

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Автор: Мария Владимирова
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