Вишневский использует РГПУ им. Герцена как площадку для воспитания новых русофобов

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский, пользуясь служебным положением в РГПУ им. Герцена, пытается сделать из студентов новую волну оппозиционеров и русофобов.

Вишневский совмещает работу в Заксобрании Петербурга с преподавательской деятельностью на кафедре политологии в РГПУ им. Герцена. В социальной сети Facebook скандальный депутат рассказал, что читал для студентов лекцию об особенностях демократического и авторитарного режимов. Однако вместо использования методических указаний и традиционной учебной литературы Вишневский решил предоставить молодым людям пример, который ему кажется показательным.

Вишневский сообщил, что нынешняя Россия является авторитарной, что можно наблюдать на примере так называемого «московского дела», описанного преподавателем как «возмутительно неправосудным».

Вишневский использует служебное положение и пытается внедрить в умы молодых людей свои русофобские убеждения. Говоря о «репрессиях» против оппозиции, депутат ЗакС забыл сообщить студентам, что фигурантами «московского дела» стали люди, нарушившие закон. Пользуясь тем, что студенты воспринимают на веру слова преподавателей, Вишневский намеренно формирует деструктивное мышление и негатив в отношении власти и полиции, которая во время незаконных акций в Москве пресекала беспорядки и преступления.

Формирование идеи ненависти к власти и людям, которые стараются обеспечить безопасность соотечественников, в конечном итоге может сделать из студентов обозленных русофобов. Если учитывать тот факт, что русофобские взгляды Вишневский проявлял неоднократно, навязывание своих убеждений и мыслей негативно скажется на молодых студентах.

Выставляя законные поступки власти под «действия против инакомыслящих», Вишневский уверял, что важны не законы, а те, кто их принимает. Правила также важны лишь с позиции того, что их можно в определенных ситуациях нарушать. Другими словами, законы и правила депутат выставляет как инструмент для властного сдерживания, а не создания безопасной атмосферы в обществе. Таким образом, депутат на своих лекциях обрабатывает еще не созревшие умы молодежи деструктивными идеями, чтобы в итоге создать новую волну обозленных русофобов.

Это проявляется в заявлении о необходимости «переделывать систему». Вот только сам Вишневский менять эту систему не собирается, поскольку «сил не хватает». Подобное заявление можно расценить как призыв к молодому поколению придерживаться этой деструктивной линии поведения и русофобских взглядов, которые пытается донести им преподаватель.

Политическая пропаганда от Вишневского, призывающего поддерживать нарушающих закон деятелей, стала не единственным деструктивным поступком депутата в стенах РГПУ им. Герцена. Напомним, ранее депутат стал главным действующим лицом в секс-скандале с домогательствами к студенткам престижного учебного заведения. Пользуясь своим положением и депутатской «корочкой», Вишневский склонял молоденьких девушек к интимной связи, чтобы закрыть долги по учебе. О развратных действиях скандального депутата рассказала непосредственно жертва его домогательств.