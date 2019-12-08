Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перенес выходной день с 28 декабря на 31, следует из публикации в его Instagram 8 декабря.

Ранее он опубликовал опрос, в котором более 90 процентов участников выступили за перенос выходного дня.

«Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году», — написал региональный глава.

Из документа следует, что в последний день уходящего года могут отдохнуть сотрудники областной администрации и других государственных органов, а также предприятий и учреждений, которые находятся в собственности Псковской области. Организациям местного самоуправления рекомендовали перенести выходной день.

Таким образом, Псковская область стала пятым регионом России, где 31 декабря будет нерабочим днем. В этом списке также находятся Томская и Кировская области, Республика Крым и Ставропольский край.

Напомним, что депутаты от ЛДПР в конце ноября подготовили законопроект, который делает 31 декабря выходным днем и при этом сохраняет общее число нерабочих праздничных дней. Однако проект отклонили и раскритиковали.