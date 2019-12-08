Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря
Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

 Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших
Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

 Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов
Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря
Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

 Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших
Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

 Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов
14:37   8 Декабря 2019
Россия

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников перенес выходной день с 28 декабря на 31, следует из публикации в его Instagram 8 декабря.

Ранее он опубликовал опрос, в котором более 90 процентов участников выступили за перенос выходного дня.

«Указ о переносе выходного с 28 на 31 декабря подписан. Планируйте праздники соответственно. Пусть это будет первый подарок к наступающему новому 2020 году», — написал региональный глава.

Из документа следует, что в последний день уходящего года могут отдохнуть сотрудники областной администрации и других государственных органов, а также предприятий и учреждений, которые находятся в собственности Псковской области. Организациям местного самоуправления рекомендовали перенести выходной день.

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Таким образом, Псковская область стала пятым регионом России, где 31 декабря будет нерабочим днем. В этом списке также находятся Томская и Кировская области, Республика Крым и Ставропольский край.

Напомним, что депутаты от ЛДПР в конце ноября подготовили законопроект, который делает 31 декабря выходным днем и при этом сохраняет общее число нерабочих праздничных дней. Однако проект отклонили и раскритиковали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#псковская область #выходной #ведерников #31 декабря

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...