Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 декабря, прилетит в Париж на встречу в «нормандском формате» — РФ, Франция, Германия, Украина. Встреча далеко не первая. За пять лет состав участников формата обновился наполовину. Неизменным осталось желание решить внутриукраинский конфликт. «Политика Сегодня» вспомнила, как развивался «нормандский формат».

«Нормандский формат». Начало

Главы Германии, Франции, РФ и Украины встретились 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии во время празднования 70-й годовщины высадки союзников. Тогдашний французский лидер Франсуа Олланд объяснил, что после событий в Крыму и начала войны на востоке Украины решил приступить к миротворческой миссии.

Первая встреча в «нормандском формате»

Когда: 16–17 октября 2014 год.

Место проведения: Милан (Италия).

Участники: Франсуа Олланд (президент Франции ), Владимир Путин (президент РФ), Петр Порошенко (президент Украины) и Ангела Меркель (канцлер Германии).

Итог: решили, что Украине нужен закон об особом статусе Донбасса.

Вторая и самая продолжительная встреча в «нормандском формате»

Когда: 11–12 февраля 2015 год.

Место проведения: Минск (Белоруссия).

Участники: Франсуа Олланд (президент Франции ), Владимир Путин (президент РФ), Петр Порошенко (президент Украины) и Ангела Меркель (канцлер Германии).

Итог: приняли Декларацию по Донбассу и разработали шаги по реализации Минского соглашения. Переговоры продлились 17 часов.

Встреча в Париже

Когда: 2 октября 2015 год.

Место проведения: Париж (Франция).

Участники: Франсуа Олланд (президент Франции ), Владимир Путин (президент РФ), Петр Порошенко (президент Украины) и Ангела Меркель (канцлер Германии).

Итог: сошлись на том, что выполнить Минские соглашения за год не получится, поэтому негласно продлили их на 2016 год.

В августе 2016 года, после задержания на территории крымского полуострова двух групп украинских диверсантов отношения между Москвой и Киевом обострились. Случившееся стало поводом для жестких заявлений как со стороны РФ, так и со стороны Украины.

В конце сентября 2016 года Минская контактная группа договорилась развести силы на трех участках линии разграничения, но в начале октября процесс сорвался фактически еще до начала, поэтому военные вернулись на прежние позиции. После этого Ангела Меркель пригласила лидеров «нормандской четверки» в Берлин на очередную встречу.

Третья встреча в «нормандском формате»

Когда: 19 октября 2016 год.

Место проведения: Берлин (Германия).

Участники: Франсуа Олланд (президент Франции ), Владимир Путин (президент РФ), Петр Порошенко (президент Украины) и Ангела Меркель (канцлер Германии).

Итог: подтвердили важность разведения сил и средств на трех «пилотных участках» — в станице Луганской, Петровском и Золотом, а также реализацию «формулы Штайнмайера», которую согласовали во время второго саммита.

Париж и Берлин надеялись, что встреча поспособствует перезапуску минского процесса. Но единственное, о чем договорились, поручить министрам иностранных дел до конца ноября представить президентам на подписание «дорожную карту» по выполнению Минских соглашений.

После третьей встречи состав «нормандского формата» обновился. В апреле 2017 года лидеры «нормандской четверки» обсудили по телефону реализацию Минских соглашений и попрощались с французским президентом Франсуа Олландом. Вновь созвонились в июле, чтобы снова обсудить реализацию Минских соглашений и поприветствовать нового французского лидера Эммануэля Макрона.

В марте 2018 года президенты и канцлер сделали совместное заявление, в котором подтвердили приверженность осуществлению всех аспектов Минских соглашений, речь идет о безопасности, политических, гуманитарных и экономических вопросах.

Четвертый саммит

Когда: 10 мая 2018 год.

Место проведения: Аахен (Германия).

Участники: Эммануэль Макрон (президент Франции), Петр Порошенко (президент Украины) и Ангела Меркель (канцлер Германии).

Итог: подтвердили необходимость миротворческой миссии в Донбассе для решения гуманитарных проблем.

Саммит «нормандского формата» в обновленном составе с участием новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского состоится 9 декабря 2019 года.