Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Американский художник и коллекционер Давид Датуна съел работу итальянца Маурицио Кателлана под названием «Комик», представленную на ярмарке современного искусства «Арт-Базель» в Майами.

Стоит отметить, что инсталляция состоит из банана, который приклеен к стене скотчем. Ранее ее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов, что примерно равно 7,65 миллионам рублей. Полакомившийся Датуна назвал свою выходку перфомансом «Голодный художник», а полицейские вывели его из здания.

Art Basel: Künstler isst 120.000 Dollar teure Banane via @faznet https://t.co/O3rdkk2Ue8 — Carsten Knop (@carstenknop) December 8, 2019

Примечательно, что такой своеобразный арт-объект был оперативно заменен на новый. Как пояснил глава галереи Люсьен Террас, эту работу невозможно уничтожить, ведь банан в ней — это только идея.

Работы Датуны считаются одними из самых продаваемых художников в мире. Так, портрет российского президента Владимира Путина под названием «Путин — Мона Лиза» купили за почти 270 тысяч долларов. А инсталляцию «Водянова-Любовь миллионов», где под слоем из множества линз вырисовывался портрет модели из изображений работы «Love» под авторством Роберта Индианы, продали на аукционе в Москве за 600 тысяч евро.