Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря
Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

 Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших
Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

 Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов
Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря
Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

 Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших
Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

 Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов
14:07   8 Декабря 2019
Весь мир

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Американский художник и коллекционер Давид Датуна съел работу итальянца Маурицио Кателлана под названием «Комик», представленную на ярмарке современного искусства «Арт-Базель» в Майами.

Стоит отметить, что инсталляция состоит из банана, который приклеен к стене скотчем. Ранее ее продали коллекционеру из Франции за 120 тысяч долларов, что примерно равно 7,65 миллионам рублей. Полакомившийся Датуна назвал свою выходку перфомансом «Голодный художник», а полицейские вывели его из здания.

Примечательно, что такой своеобразный арт-объект был оперативно заменен на новый. Как пояснил глава галереи Люсьен Террас, эту работу невозможно уничтожить, ведь банан в ней — это только идея.

Работы Датуны считаются одними из самых продаваемых художников в мире. Так, портрет российского президента Владимира Путина под названием «Путин — Мона Лиза» купили за почти 270 тысяч долларов. А инсталляцию «Водянова-Любовь миллионов», где под слоем из множества линз вырисовывался портрет модели из изображений работы «Love» под авторством Роберта Индианы, продали на аукционе в Москве за 600 тысяч евро.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #банан #современное искусство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...