Нумизмат назвал реальную цену монеты, продаваемой петербуржцем за миллиард

Мужчина продает на интернет-площадке Avito бракованную двухрублевую монету за миллиард рублей. Монету выпустили в 2016 году, но у нее очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов. Петербуржец считает цену в миллиард рублей вполне адекватной.

Эксперт «Клуба нумизматов» в комментарии «Невским новостям» сообщил, что любая монета с браком не стоит более пяти тысяч рублей. По его словам, современную монету номиналом два рубля не оценивают в миллиард рублей.

«Скорее всего, это просто психическое отклонение у того, кто ее продает. Цена монеты с каким-либо браком может составлять максимум пять тысяч рублей, но это никак не миллиард», — резюмировал он.

Петербуржец продает монету с 20 ноября, но откликнулось всего три человека. Хотя объявление просмотрели более 50 тысяч раз. Мужчина отметил, что продает монету за ту цену, которую считает нужным указать в объявлении.