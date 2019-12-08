Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря
Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

 Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших
Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

 Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов
Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Шойгу заявил, что отношения РФ и НАТО с каждым годом ухудшаются

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря
Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

 Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших
Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

 Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов

Художник из США съел инсталляцию стоимостью 120 тысяч долларов
14:05   8 Декабря 2019
Россия

Нумизмат назвал реальную цену монеты, продаваемой петербуржцем за миллиард

Нумизмат назвал реальную цену монеты, продаваемой петербуржцем за миллиард

Мужчина продает на интернет-площадке Avito бракованную двухрублевую монету за миллиард рублей. Монету выпустили в 2016 году, но у нее очень редкий брак в виде поворота аверса относительно реверса ровно на 90 градусов. Петербуржец считает цену в миллиард рублей вполне адекватной.

Эксперт «Клуба нумизматов» в комментарии «Невским новостям» сообщил, что любая монета с браком не стоит более пяти тысяч рублей. По его словам, современную монету номиналом два рубля не оценивают в миллиард рублей.

«Скорее всего, это просто психическое отклонение у того, кто ее продает. Цена монеты с каким-либо браком может составлять максимум пять тысяч рублей, но это никак не миллиард», — резюмировал он.

Петербуржец продает монету с 20 ноября, но откликнулось всего три человека. Хотя объявление просмотрели более 50 тысяч раз. Мужчина отметил, что продает монету за ту цену, которую считает нужным указать в объявлении.

«Я никого не заставляю покупать эту очень редкую монету», — резюмировал продавец.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#деньги #продажа #монета #нумизматика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...