Правительство в Тобруке считает колонизацией соглашение террористов ПНС с Турцией

Глава тобрукского правительства Ливии Абдель Хади аль-Хувейдж назвал подписанное между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и контролирующим ливийскую столицу Триполи Файезом Сарраджем колонизацией. Об этом он рассказал ФАН.

«Это абсолютно ничего не значащее соглашение. Я бы сказал, что это новый тип колониализма. Эти люди буквально попросили турок, чтобы те их колонизировали», – сказал аль-Хувейдж.

Аль-Хувейдж подчеркнул, что правительство в Триполи — не легитимное, его не избирали, а значит сами ливийцы его не поддерживают.

Глава ливийского МИД обратил внимание, что в отличие от так называемого Правительства национального согласия, которое заседает в Триполи, все правительство в Тобруке было избрано народом и руководит большей частью страны на востоке и западе. Правительство Тобрука строит больницы, детские сады и многое другое.

По мнению аль-Хувейджа, сотрудничая с Ливией, Турция преследует только свои личные интересы и не стремится достичь мира в Ливии.

«Разумеется, Турция хочет заполучить ливийские богатства. Поэтому каждый год разгорается очередной конфликт. Анкара хочет, чтобы это правительство [ПНС] готовило ополченцев и продолжало оккупацию ливийских территорий. Это политический и идеологический проект. К сожалению, потомки Османской империи хотят вернуть себе былое влияние», – пояснил аль-Хувейдж.

Глава ливийского МИД отметил, что народ Ливии уже был колонией Италии больше сорока лет и больше не хочет повторения «этого ужаса».

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое связанно с международными террористическими организациями, поддерживают ряд стран, в том числе и Турция. Анкара незаконно поставляет боевикам ПНС Ливии оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Об этом неоднократно заявляли представители Временного правительства в Тобруке и Ливийской национальной армии.