Старение происходит скачками, выяснили в Стэнфордском университете

Старение человека не является плавным процессом и происходит в несколько этапов, выяснили специалисты Научно-исследовательского центра болезни Альцгеймера при Стэнфордском университете. Их работу опубликовали на портале Nature Medicine.

Так, в исследовании участвовали более четырех тысяч подопытных в возрасте от 18 до 95 лет, у которых взяли кровь. Ученые изучили белки плазмы и обнаружили, что их структура меняется нелинейно и зависит от возраста подопытных. Так, было выделено три основных этапа «скачков» старения, которое происходит в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Как объяснили исследователи, у каждого человека есть собственные «биологические часы». В вышеназванном возрасте число белков, которые переносит кровь, резко меняется. По сути, эти этапы можно назвать «молодость», «зрелость» и «старость».

Отмечается, что у некоторых испытуемых результаты анализов отличались и белки демонстрировали более молодой возраст, нежели на самом деле. Оказалось, что такие люди попросту были активнее и здоровее сверстников.

Специалисты Стенфорда надеются, что при определенном воздействии на эти белки, можно будет более эффективно бороться с возрастными заболеваниями по типу альцгеймера. К тому же, специальные тесты на основе эксперимента помогут выявить пациентов «стареющих» ранее фактического возраста. В таком случае болезни можно будет предупредить и избежать.