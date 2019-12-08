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13:53   8 Декабря 2019
Весь мир

Старение происходит скачками, выяснили в Стэнфордском университете

Старение происходит скачками, выяснили в Стэнфордском университете

Старение человека не является плавным процессом и происходит в несколько этапов, выяснили специалисты Научно-исследовательского центра болезни Альцгеймера при Стэнфордском университете. Их работу опубликовали на портале Nature Medicine.

Так, в исследовании участвовали более четырех тысяч подопытных в возрасте от 18 до 95 лет, у которых взяли кровь. Ученые изучили белки плазмы и обнаружили, что их структура меняется нелинейно и зависит от возраста подопытных. Так, было выделено три основных этапа «скачков» старения, которое происходит в возрасте 34, 60 и 78 лет.

Как объяснили исследователи, у каждого человека есть собственные «биологические часы». В вышеназванном возрасте число белков, которые переносит кровь, резко меняется. По сути, эти этапы можно назвать «молодость», «зрелость» и «старость».

Старение происходит скачками, выяснили в Стэнфордском университете

Отмечается, что у некоторых испытуемых результаты анализов отличались и белки демонстрировали более молодой возраст, нежели на самом деле. Оказалось, что такие люди попросту были активнее и здоровее сверстников.

Специалисты Стенфорда надеются, что при определенном воздействии на эти белки, можно будет более эффективно бороться с возрастными заболеваниями по типу альцгеймера. К тому же, специальные тесты на основе эксперимента помогут выявить пациентов «стареющих» ранее фактического возраста. В таком случае болезни можно будет предупредить и избежать.

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Автор: Анна Манц
#ученые #старение #кровь #белки #стэнфорд

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