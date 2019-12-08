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Госслужащие Псковской области будут отдыхать 31 декабря

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Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

 Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших
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13:58   8 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер Украины не сомневается, что страна справится с новым кредитом от МВФ

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает новый кредит от Международного Валютного Фонда маркером доверия к стране.

«Поддержка таких крупных системных институтов – маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы – для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты», – написал Гончарук у себя в Telegram.

Украинский премьер-министр отметил, что за последние три месяца интересующие Украину ресурсы уже стали заметно дешевле. Гончарук убежден, что такая тенденция продолжится и в дальнейшем.

«Украина – солидный партнер, который будет брать риски на себя. По всем платежам, которые мы должны осуществить, страна справится», – подчеркнул Гончарук.

Глава МВФ Кристалина Георгиева обратила внимание, что при поддержке МВФ, Украина сможет возместить убытки налогоплательщиков из-за санкций банков.

Глава Министерства финансов Украины Оксана Макарова сообщила, что полученные деньги Украина потратит на реформы. Ранее Макарова заявила, что сотрудничество с МВФ должно завершиться в 2023 году и стать последним.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #кредит #мвф

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