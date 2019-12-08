«Черный блокнот» Навального понравился либералам, желающим разделаться с неугодными

Признанный иностранным агентом «Фонд борьбы с коррупцией» и связанные с ним лица и организации решили раскрутить сайт «Черный блокнот», на котором опубликованы неугодные «оппозиции» люди, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Стоит отметить, что это очень похоже на аналог украинского «Миротворца» с «врагами» Незалежной, проект «Сканер» с данными сотрудников правоохранительных органов, которые поддерживали безопасность граждан на незаконных летних акция в Москве.

Не стоит забывать и о «Базе» — проекте «Форума свободной России» Михаила Ходорковского. Заметим, что у беглого олигарха один из самых «симпатичных» порталов: тут тебе и категории, досье на каждого. Чего только заслуживает лозунг «Прощение — это роскошь, которую надо заслужить наказанием». Его, кстати, не раз сравнивали с лозунгом фашистских концентрационных лагерей «Arbeit Macht Frei», что в переводе значит «Труд освобождает».

Все вышеперечисленные «реестры» объединяет одно — человеку не обязательно быть в чем-то виновным, чтобы его туда занесли. Достаточно лишь просто не понравиться «оппозиции». То есть, можно поддержать решение российской власти или просто высказаться в ее отношении без негатива, не одобрить какие-либо идеи либералов, работать в государственных структурах и прочее.

В частности, в «Черном блокноте» Навального уже состоят нарушившие закон и понятия о справедливости и гуманности. Конечно, они таковыми являются не по решению суда, а по решению самого основателя ФБК. Так, он решил внести в список судей, работавших по «московскому делу», нелюбимых чиновников и депутатов, а также силовиков, которые «мешали» ему устраивать беспорядки в столице.

Примечательно, что Навальный решил состорожничать. Так, в его «Черном блокноте» нет персональных данных — есть лишь имена и объяснение, почему тот «виновен». Формально, это соответствует законодательству, чего нельзя сказать о «Миротворце» и «Сканере». В любом случае, попавшие в список могут подать в суд за клевету. Это не идет в разрез с правилам цивилизованного общества западных стран, в которое «оппозиционеры» так грезят превратить Россию.