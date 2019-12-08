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 РЖД ввели новый график движения поездов 8 декабря

РЖД ввели новый график движения поездов 8 декабря
Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

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МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов
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12:49   8 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Количество погибших при пожаре в одесском колледже выросло до десяти человек, сообщили в пресс-службе украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям 8 декабря.

«В 8.30 [9.30 по московскому времени] во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. Пострадало 30 человек (в больницах остается девять человек)», — указали в ведомстве в публикации на Facebook.

Отмечается, что аварийно-спасательные и прочие работы продолжаются. На данный момент в них участвует 260 людей и 41 единица техники.

Спасатели обнаружили под завалами одесского колледжа тела еще двоих погибших

Напомним, что пожар в Одесском колледже экономики случился 4 декабря. Было заведено уголовное дело, рассматривается несколько версий трагедии: умышленный поджог и неисправность электрического оборудования. Полиция подозревает двух человек. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем национального траура. Также он поручил одесской администрации оказать пострадавшим всестороннюю помощь и выяснить обстоятельства инцидента.

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Автор: Анна Манц
#украина #пожар #одесса #погибшие #колледж

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