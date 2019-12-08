Правительство в Тобруке просит ООН помешать жестокому обращению боевиков ПНС с пленным

Тобрукское правительство назвало жестоким и бесчеловечным обращение боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии с генерал-майором военно-воздушных сил Ливийской национальной армии (ЛНА) Амером Джагимом Урфи, который попал в плен 7 декабря на боевом самолете.

Ливийское издание Аfrigatenews обнародовало заявление тобрукского правительства, в котором осудили обращение боевиков с пленным летчиком. Согласно заявлению, бесчеловечное обращение с генерал-майором Амером Джагимом Урфи выявило несостоятельную идеологию как террористических групп, так и вооруженных формирований, озабоченных только смертью и разрушениями.

«Вооруженные группы, которые пытаются себя позиционировать как профессиональную армию, в то время как их противоречащие законам действия, лишь подтверждают, что они являются вооруженными формированиями, которые не соблюдают международное гуманитарное право при обращении с военнопленными», — говорится в заявлении.

По делу жестокого обращения с Амером Джагимом легитимное правительство Ливии призвало ООН и старейшин аз-Завии к помощи в соответствии с Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. В Тобруке не исключили, что падение боевого самолета ВВС ЛНА связано с поставками турецких зенитных комплексов после подписания соглашения между Анкарой и ПНС Ливии.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое связанно с международными террористическими организациями, поддерживают ряд стран, в том числе и Турция. Анкара незаконно поставляет боевикам ПНС Ливии оружие, боеприпасы и сирийских джихадистов. Об этом неоднократно заявляли представители Временного правительства в Тобруке и ЛНА.

Против боевиков в Триполи направлены действия Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Западные СМИ периодически сообщают, что в контртеррористической операции Хафтара участвует ЧВК «Вагнера». Однако никаких доказательств этому до сих пор не привели.