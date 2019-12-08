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Ударную волну ядерного взрывы сымитировали военные на испытаниях в Ленобласти

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Ударную волну ядерного взрывы сымитировали военные на испытаниях в Ленобласти

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13:09   8 Декабря 2019
Россия

Ударную волну ядерного взрывы сымитировали военные на испытаниях в Ленобласти

Ударную волну ядерного взрывы сымитировали военные на испытаниях в Ленобласти

Взрыв, сопоставимый с ударной волной ядерного взрыва, не смог повредить двери командного пункта российских Ракетных войск стратегического назначения. РВСН провели испытания в Ленинградской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Для эксперимента соорудили двери весом около четырех тонн. Чтобы сымитировать ядерный взрыв, инженеры использовали 200 килограмм взрывчатки.

В результате мощного удара вся конструкция осталась невредима.

«Около двухсот килограммов в тротиловом эквиваленте мы взорвали. <…> Основная геометрия изделия сохранилась. Основные силовые элементы конструкции – коменс, и полотно, и петлевой узел – остались неизменными. Что и требовалось доказать», – прокомментировал результаты эксперимента генеральный директор компании по производству защитно-герметических дверей Александр Чернышков.

Коптер зафиксировал яркую вспышку и гейзер огня, а звук от взрыва был такой громкий, что отразился от верхних слоев атмосферы и вернулся назад.

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Автор: Алина Бранцевич
#ленобласть #испытания #рвсн

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