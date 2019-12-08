РЖД ввели новый график движения поездов 8 декабря

Новый график движения поездов на 2019–2020 годы вводится в России и на зарубежных направлениях с 8 декабря, следует из сообщения, размещенного на сайте «Российских железных дорог».

Треть поездов, что составляет более 300 составов, будут ехать быстрее. Например поездка из Астрахани до Москвы займет на три с половиной часа меньше времени, чем раньше. Помимо этого, доля машин категории «Скорый» и «Скоростной» вырастет до почти 65 процентов от всего парка.

В сообщении указано, что с 8 декабря вырастает количество дневных экспрессов: 14 новых поездов назначили на восемь маршрутов. Наиболее востребованные у пассажиров рейсы также получат дополнительные составы, а именно 46 штук. В РЖД расширили географию курсирования двухэтажных поездов до 17 пар на 13 маршрутах.

«Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования увеличиваются на три процента до 583 пар поездов в сутки (одна пара — это поезда туда и обратно) в 433 различных сообщениях», — отметили в пресс-службе.

Отдельное внимание в сообщение обратили на международные перевозки. Так, появились новые рейсы: Андижан — Уфа, Новороссийск — Баку и Гомель — Новозыбков. Помимо этого, клиенты РЖД могут уехать в 11 европейских стран и в столько же государств СНГ.