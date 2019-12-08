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11:52   8 Декабря 2019
Россия

Путин и Медведев поздравили артистку Фрейндлих с 85-летием

Путин и Медведев поздравили артистку Фрейндлих с 85-летием

Советская народная артистка Алиса Фрейндлих в день своего 85-летнего юбилея получила поздравления от президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева. Соответствующие телеграммы были опубликованы на сайте Кремля и правительства 8 декабря.

Российский глава выделил яркий и самобытный талант актрисы, которые помогли ей завоевать профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей.

«Важно, что и сегодня ваша жизнь наполнена творчеством, и вы по-прежнему восхищаете публику… непревзойденным актерским мастерством», — указал Путин.

Путин и Медведев поздравили артистку Фрейндлих с 85-летием

Глава российского правительства отметил безупречное чувство стиля Фрейндлих, а также многогранный и удивительно щедрый талант. Спектакли с ее участием стали символом культурной столицы России.

«Ваши героини – женщины разных времен и судеб. Но каждой из них вы дарите свою элегантность и безупречное чувство стиля, мудрость и тонкую иронию, красоту и силу вашей души», — подчеркнул Медведев.

Путин и Медведев поздравили артистку Фрейндлих с 85-летием

Напомним, что Фрейндлих также занимается музыкой, а с 1983 года является ведущей актрисой Большого драмтеатра имени Товстоногова. Она известна по фильмам «Служебный роман», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс». Помимо этого, артистка обладает двумя премиями «Золотая маска» и четырьмя «Никами».

Путин и Медведев поздравили артистку Фрейндлих с 85-летием

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Автор: Анна Манц
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