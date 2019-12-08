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12:26   8 Декабря 2019
Россия

Усманов призвал главу WADA разрешить чистым спортсменам выступать под флагом РФ

Усманов призвал главу WADA разрешить чистым спортсменам выступать под флагом РФ

Президент Международной федерации фехтования, бизнесмен Алишер Усманов в открытом письме призвал главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди позволить чистым российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом РФ.

Усманов поддержал стремление комитета к справедливым мерам против нарушений допинговых правил.

«Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской Хартии», – говорится в открытом письме Усманова к Риди.

И вместе с тем, Усманов обратил внимание, что будет несправедливо отстранить от участия в соревнованиях невиновных спортсменов или запрещать им выступать за свою страну.

«Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена», – написал Усманов.

Усманов призывает главу комитета быть справедливым и не ущемлять права спортсменов, которые не нарушали правила.

«Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав. Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений», – заключил Усманов.

9 декабря в Лозанне состоится заседание, на котором WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которое хотят лишить статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу за подозрение в манипуляциях в андидопинговых лабораториях.

Ранее комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#вада #русада #усманов

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