Усманов призвал главу WADA разрешить чистым спортсменам выступать под флагом РФ

Президент Международной федерации фехтования, бизнесмен Алишер Усманов в открытом письме призвал главу Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди позволить чистым российским спортсменам выступать на соревнованиях под флагом РФ.

Усманов поддержал стремление комитета к справедливым мерам против нарушений допинговых правил.

«Полностью поддерживая самые серьезные санкции против любых нарушителей допинговых правил, я выступаю за справедливое решение, основанное на общепризнанных принципах права и Олимпийской Хартии», – говорится в открытом письме Усманова к Риди.

И вместе с тем, Усманов обратил внимание, что будет несправедливо отстранить от участия в соревнованиях невиновных спортсменов или запрещать им выступать за свою страну.

«Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена», – написал Усманов.

Усманов призывает главу комитета быть справедливым и не ущемлять права спортсменов, которые не нарушали правила.

«Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав. Цель Всемирного антидопингового кодекса состоит в защите фундаментального права спортсменов участвовать в соревнованиях, свободных от допинга. Предлагаю исходить из этой цели и обеспечить право чистых российских спортсменов участвовать в международных соревнованиях без дискриминации и необоснованных ограничений», – заключил Усманов.

9 декабря в Лозанне состоится заседание, на котором WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), которое хотят лишить статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу за подозрение в манипуляциях в андидопинговых лабораториях.

Ранее комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.