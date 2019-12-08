Тамбовский вице-губернатор Чулков погиб после падения с пятого этажа

Заместитель главы Тамбовской области Глеб Чулков упал из окна квартиры на пятом этаже и умер, сообщили в правоохранительных органах 8 декабря.

«Сегодня в 06:00 Глеб Чулков погиб», — указал представитель.

Стоит отметить, что он находился под домашним арестом по делу о мошенничестве. Во время следствия вице-губернатор жил у матери. Смерть Чулкова подтвердили в Следственном управлении регионального Следственного комитета.

«По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели», — отметила старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна.

Напомним, что заместителя главы области задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве. Согласно данным следствия, он был причастен к хищению имущества «Рассказовского рынка», являющегося госсобственностью. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по уголовной статье «Покушение на мошенничество».