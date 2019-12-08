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Милонов считает, что опасность Бузовой кроется в ее песнях

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11:23   8 Декабря 2019
Россия

Милонов считает, что опасность Бузовой кроется в ее песнях

Милонов считает, что опасность Бузовой кроется в ее песнях

Ольга Бузова, в частности ее творчество, негативно влияет на подрастающее поколение. С таким заявлением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов в передаче «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

«Она поет», — пояснил парламентарий.

Ведущая Лера Кудрявцева возразила, указав, что «девочка сделала головокружительную карьеру, она зарабатывает деньги, содержит свою семью».

«Гениально зарабатывает деньги, потому что я не знаю, на чем. У вас сидел в стразах Прохор Шаляпин — он всяко лучше нее поет и зарабатывает меньше, чем она», — отреагировал Милонов.

Ранее парламентарий призывал артистку «жить нормальной жизнью». Также он называл Бузову «порождением борделя» и советовал поработать дояркой.

«Лечить сифилис четвертой степени очень тяжело, поэтому излечить Бузову от поклонения нравственным фекалиям тоже очень сложно», — также добавлял Милонов.

Милонов считает, что опасность Бузовой кроется в ее песнях 

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Автор: Анна Манц
#милонов #бузова

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