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 Занявшие весь пьедестал в финале Гран-при российские фигуристки поразили соотечественников

Занявшие весь пьедестал в финале Гран-при российские фигуристки поразили соотечественников
12:13   8 Декабря 2019
Весь мир

Занявшие весь пьедестал в финале Гран-при российские фигуристки поразили соотечественников

Занявшие весь пьедестал в финале Гран-при российские фигуристки поразили соотечественников

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла с мировым рекордом по сумме баллов за две программы. Завершилась битва в фигурном катании, а все участницы показали выдающийся характер. Российские спортсменки заняли весь пьедестал финала Гран-при.

 

 

Соревнования состоялись в субботу, 7 декабря, в Турине. Алена Косторная по итогам короткой и произвольной программ набрала 247,59 балла, чем побила мировой рекорд, который ранее принадлежал Александре Трусовой. Также фигуристка в финале серии в короткой программе побила собственный мировой рекорд с результатом 85,45 балла.

Анна Щербакова забрала серебро, сделав два четверных лутца и едва не докрутив четверной флип. Судьи оценили ее выступление на 240,92 балла. Александра Трусова заявила пять четверных, а сделала четыре, приземлила — три, но среди удачных прыжков был и первый в истории женского катания флип. Шестое место заняла Алина Загитова, которая набрала 205,23 балла.

 

 

 

 

Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе российского тренера, которая работает со спортсменами в одиночном фигурном катании, Этери Тутберидзе. Все фигуристки, кроме Алины Загитовой, провели дебютный сезон на взрослом уровне.

Следующее появление 16-летней Алены Косторной на важном старте — чемпионат России, который в конце декабря проведут в Красноярске. В ходе турнира разыграют места в российскую сборную и на чемпионат Европы и мира.

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #гран-при #фигуристки #косторная

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