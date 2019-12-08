Занявшие весь пьедестал в финале Гран-при российские фигуристки поразили соотечественников

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла с мировым рекордом по сумме баллов за две программы. Завершилась битва в фигурном катании, а все участницы показали выдающийся характер. Российские спортсменки заняли весь пьедестал финала Гран-при.

⭐ Вот он — российский подиум финала Гран-при по фигурному катанию: ???? Алена Косторная ???? Анна Щербакова ???? Александра Трусова ❤ Алина Загитова Поздравляем наших девушек и команду Этери Тутберидзе с великолепными результатами! #GPFTurin2019 #TeamRussia ???????? pic.twitter.com/lS4CT7re4F — Olympic Russia (@Olympic_Russia) 7 декабря 2019 г.

Это самый красивый ледяной танец, что видел до сих пор — VZ (@vzaykov) 7 декабря 2019 г.

Соревнования состоялись в субботу, 7 декабря, в Турине. Алена Косторная по итогам короткой и произвольной программ набрала 247,59 балла, чем побила мировой рекорд, который ранее принадлежал Александре Трусовой. Также фигуристка в финале серии в короткой программе побила собственный мировой рекорд с результатом 85,45 балла.

Анна Щербакова забрала серебро, сделав два четверных лутца и едва не докрутив четверной флип. Судьи оценили ее выступление на 240,92 балла. Александра Трусова заявила пять четверных, а сделала четыре, приземлила — три, но среди удачных прыжков был и первый в истории женского катания флип. Шестое место заняла Алина Загитова, которая набрала 205,23 балла.

Ой, ну, все! Наши девчонки, умницы, красавицы, весь пьедестал заняли! Золото Алена Косторная, серебро Анна Щербакова, бронза у Александры Трусовой! Ура! Браво! К сожалению Алина Загитова шестая!????❤️????????????????????????????❤️???????????? — Кочановская Светлана (@2_S1958) 7 декабря 2019 г.

Только за Щербакову обидно. Был бы рекорд в ПП, если б не падение( — Artur Kutushev (@a_kutushev) 8 декабря 2019 г.

???????????? Очей очарованье!!! Браво!!! ???????????? — Svetla Гладских (@Svetla_sv) 7 декабря 2019 г.

Ну кто бы сомневался в этом. У Алёны Косторной одно из лучших скольжений в мире, именно Алёна своим катанием показывает, что значит истинное фигурное катание. Таких мастеров конька в мире было мало Каролина Костнер и Майкл Чанг пожалуй всё. БРАВО Алёна золото справедливо твоё. — Андрей (@kuzya1975_kav17) 8 декабря 2019 г.

Косторная, Трусова, Щербакова и Загитова тренируются в группе российского тренера, которая работает со спортсменами в одиночном фигурном катании, Этери Тутберидзе. Все фигуристки, кроме Алины Загитовой, провели дебютный сезон на взрослом уровне.

Следующее появление 16-летней Алены Косторной на важном старте — чемпионат России, который в конце декабря проведут в Красноярске. В ходе турнира разыграют места в российскую сборную и на чемпионат Европы и мира.

Дети практически живут на льду, по этому такие высокие результаты. Посмотрите на сколько выросло их мастерство по сравнению с их сверстниками, которые начинали заниматься с 14-15 лет, это земля и небо. — Александр (@aligator1963) 8 декабря 2019 г.

Чудесные девочки! ????✌️???? Вот только... Вспоминаю самых молодых чемпионок: сверкнув практически в детстве, юные звёздочки очень быстро куда-то исчезают... Как-будто перегорают... Пусть с этими такого не случится! — Ekaterina Lavrikova (@EkaterinaLauRus) 8 декабря 2019 г.