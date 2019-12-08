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11:35   8 Декабря 2019
Россия

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с 20-летием Союзного государства

Путин и Лукашенко поздравили друг друга с 20-летием Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 20-летием договора о создании Союзного государства. Путин направил белорусскому президенту телеграмму, в которой высоко оценил проделанную странами совместную работу.

«Путин высоко оценил достигнутый двумя странами за прошедший период прогресс на пути интеграции и сотрудничества, координацию усилий в сферах безопасности и внешней политики, интенсивное развитие торгово-экономических и межрегиональных связей, а также реализацию за счет союзного бюджета инновационных научно-технических программ и масштабных гуманитарных проектов», — передала пресс-служба Кремля содержание телеграммы.

Путин отметил, что создание Союзного государства было вызвано желанием укрепить отношения между братскими странами с похожей культурой.

Лукашенко также поздравил российского президента с памятной датой и выразил уверенность в том, что страны смогут и дальше успешно сотрудничать и развиваться вместе.

7 декабря в Сочи прошли переговоры между главами России и Белоруссии. По словам министра экономики РФ Максима Орешкина, переговоры прошли продуктивно и президенты пришли к общему соглашению по вопросам сельского хозяйства, связи, таможни, нефти и многим другим. Лукашенко заявил, что для дальнейшего сотрудничества нужно сравнять цены на газ и нефть для двух стран. Следующая встреча Путина и Лукашенко запланирована на 20 декабря.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #белоруссия #лукашенко #союзное государство

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