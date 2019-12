Джонсон пообещал ввести три категории рабочих виз в Великобритании

Если победит на предстоящих декабрьских выборах. Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует ввести три категории рабочих виз. Всеобщие выборы состоятся 12 декабря​​​. Консерваторы стремятся осуществить выход Великобритании из Европейского союза 31 января, либеральные демократы выступают за сохранение членства в ЕС, а лейбористы обещают новый референдум.

По его словам, таким людям не нужно получать предложение о работе в стране, а визы им выдадут оперативно. Во вторую категорию попадут квалифицированные работники, которым нужно получить предложение о работе в Великобритании, а к третьей категории причислят тех, кто приедет в страну «по отраслевому принципу» поработать без особой квалификации короткое время. Например, сезонные работники в сельском хозяйстве.

Данную систему организуют по австралийскому образцу. Борис Джонсон считает, что система поможет контролировать британские границы после выхода из Европейского союза. Нововведения сделают страну «открытой для всего мира», несмотря на вероятное снижение числа мигрантов, приезжающих в королевство.

We have 5 days to get Brexit done and unleash Britain’s potential. pic.twitter.com/1kJmg89fp6