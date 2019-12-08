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МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

 Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Украина не ценит легко доставшиеся ей земли

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Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

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10:57   8 Декабря 2019
Весь мир

Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовы снова предоставить военную помощь Украине, но при обязательном условии, что украинские власти продолжат борьбу с коррупцией.

«Но мы всегда должны проверять, как расходуется эта помощь, а также ведется ли борьба с коррупцией», – отметил Эспер.

Эспер подтвердил, что Пентагон выделит Украине 250 миллионов долларов.

25 июля США ввели первые меры по приостановке военной помощи Украине после телефонного разговора между главой США Дональдом Трампаом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В августе США начали проверять, как именно тратятся выделенные деньги. В октября выплаты Украине возобновили, но по признанию самого Трампа, он сделал это только по просьбе сенатора Роба Портмана.

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Автор: Алина Бранцевич
#сша #украина #пентагон #эспер

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