Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США готовы снова предоставить военную помощь Украине, но при обязательном условии, что украинские власти продолжат борьбу с коррупцией.

«Но мы всегда должны проверять, как расходуется эта помощь, а также ведется ли борьба с коррупцией», – отметил Эспер.

Эспер подтвердил, что Пентагон выделит Украине 250 миллионов долларов.

25 июля США ввели первые меры по приостановке военной помощи Украине после телефонного разговора между главой США Дональдом Трампаом и президентом Украины Владимиром Зеленским. В августе США начали проверять, как именно тратятся выделенные деньги. В октября выплаты Украине возобновили, но по признанию самого Трампа, он сделал это только по просьбе сенатора Роба Портмана.