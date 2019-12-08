Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Милонов считает, что опасность Бузовой кроется в ее песнях

Милонов считает, что опасность Бузовой кроется в ее песнях

 Тамбовский вице-губернатор Чулков погиб после падения с пятого этажа

Тамбовский вице-губернатор Чулков погиб после падения с пятого этажа
МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

 Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Украина не ценит легко доставшиеся ей земли

Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Украина не ценит легко доставшиеся ей земли
Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

 Джонсон пообещал ввести три категории рабочих виз в Великобритании

Джонсон пообещал ввести три категории рабочих виз в Великобритании

Милонов считает, что опасность Бузовой кроется в ее песнях

Милонов считает, что опасность Бузовой кроется в ее песнях

 Тамбовский вице-губернатор Чулков погиб после падения с пятого этажа

Тамбовский вице-губернатор Чулков погиб после падения с пятого этажа
МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

 Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Украина не ценит легко доставшиеся ей земли

Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Украина не ценит легко доставшиеся ей земли
Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

Украина сможет получать военную помощь от США при условии борьбы с коррупцией

 Джонсон пообещал ввести три категории рабочих виз в Великобритании

Джонсон пообещал ввести три категории рабочих виз в Великобритании

10:21   8 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Украина не ценит легко доставшиеся ей земли

Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Украина не ценит легко доставшиеся ей земли

Бывший депутат Рады Алексей Журавко считает, что Украина не ценит территории, которые ей подарили главы соседних государств в советские времена, так как они достались стране слишком легко.

«Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, – оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. В.Ленин создал квази-государство – УССР. И.Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н.Хрущев, с «барского плеча» подарил Крым», – написал он на своей странице во «Вконтакте».

Депутат считает, что на Украине не стремятся развивать сохранять и укреплять то, что им досталось от других стран и власти Украины «разбрасываются историей» ради набивания своих карманов.

Журавко призвал чтить людей, которые укрепляют государственность и подчеркнул, что народы, которые не ценят свою историю, теряют свою самобытность.

Журавко стал депутатом от украинской Партии регионов в 2007 году. В 2012 году принимал участие в выборах по одномандатному округу, где занял второе место. Депутатом избран не был.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#украина #ссср #журавко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...