Бывший депутат Рады Журавко заявил, что Украина не ценит легко доставшиеся ей земли

Бывший депутат Рады Алексей Журавко считает, что Украина не ценит территории, которые ей подарили главы соседних государств в советские времена, так как они достались стране слишком легко.

«Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, – оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. В.Ленин создал квази-государство – УССР. И.Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н.Хрущев, с «барского плеча» подарил Крым», – написал он на своей странице во «Вконтакте».

Депутат считает, что на Украине не стремятся развивать сохранять и укреплять то, что им досталось от других стран и власти Украины «разбрасываются историей» ради набивания своих карманов.

Журавко призвал чтить людей, которые укрепляют государственность и подчеркнул, что народы, которые не ценят свою историю, теряют свою самобытность.

Журавко стал депутатом от украинской Партии регионов в 2007 году. В 2012 году принимал участие в выборах по одномандатному округу, где занял второе место. Депутатом избран не был.