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10:21   8 Декабря 2019
Россия

Соловьев напомнил Украине о предупреждении президента РФ по Донбассу

Соловьев напомнил Украине о предупреждении президента РФ по Донбассу

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности. Такими словами телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление секретаря закрытого заседания украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

Ранее Данилов предположил, что после саммита в «нормандском формате» внутриукраинский конфликт на юго-востоке страны либо прекратится, либо обострится. По словам Соловьева, представители украинской стороны «несут чушь», поэтому хочется им вызвать хороших психиатров.

«Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — напомнил телеведущий.

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 9 декабря, в Париже поучаствует во встрече в «нормандском формате» на высшем уровне — РФ, Франция, Германия, Украина. Такой формат переговоров действует с июня 2014 года.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #донбасс #украина #общество

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