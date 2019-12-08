Автомобили Lada возглавили список самых продаваемых машин в России

Автомобили марки Lada стали самыми продаваемыми машинами в РФ. Данные за ноябрь 2019 года приводит аналитическое агентство «Автостат».

В последний месяц осени было продано 31 217 машин Lada. Несмотря на то, что это на 7,3 процента меньше, чем в ноябре 2018 года, отечественная марка по-прежнему лидирует в рейтинге самых популярных у россиян автомобилей. На втором месте — KIA (19 612 единиц) , на третьем — Hyundai (16 314 штук).

При этом все более популярными у россиян становятся автомобили марки Skoda. По итогам ноября она только на шестом месте. Но продажи показали самый большой рост - на 24,6 процента. Наибольшим спросом в России пользуется модель Skoda Oktavia (рост на 43,2 процента). Судя по данным агентства, автовладельцы в РФ теряют интерес к Renault Sandero. Продажи этой модели упали сразу на 30,2 процента.