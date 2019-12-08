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МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

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10:23   8 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

МВФ одобрил выдачу Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов

Международный валютный фонд и правительство Украины договорились о выдаче Украине кредита на пять с половиной миллиардов долларов. Об этом сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.

«Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимстования в рамках расширенного фонда МВФ», – передает пресс-служба офиса слова главы МВФ.

По текущему курсу МВФ, четыре миллиарда специальных прав заимствования – это пять с половиной миллиардов долларов.

Георгиева обратила внимание, что при поддержке МВФ, Украина сможет возместить убытки налогоплательщиков из-за санкций банков.

Ранее глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что сотрудничество с МВФ должно завершиться в 2023 году и стать последним.

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Автор: Алина Бранцевич
#украина #кредит #мвф

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