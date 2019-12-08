Курды терроризируют жителей провинций Дейр-эз-Зор и Хасака обысками и принудительной мобилизацией

Бандформирования курдов сообщили об очередной вылазке на территорию, подконтрольную протурецким силам на севере Алеппо. Также они организовали ряд незаконных арестов в Дейр-эз-Зоре и задержаний для принудительной мобилизации в Хасаке. Об этом пишет ФАН со ссылкой на источник в Сирии.

Военный источник в Twitter (NotWoofers) сообщил, что под удар курдских боевиков попали опорные пункты союзников Турции близ населенного пункта Берад. Медиапорталы, связанные с «Отрядами народной самообороны» (YPG), написали о нескольких погибших протурецких бойцах. Позднее стало известно об атаке неопознанного дрона, предположительно, с позиций курдских радикалов на трассе, связывающей города Азаз и Африн, в результате которой погибли еще три ополченца.

В Дейр-эз-Зоре радикальные курды заявили о планах выявить подпольные ячейки террористов и при поддержке западной коалиции начали обыски. Военный источник в Twitter (EuphratesPost) сообщил о ряде арестов в городе Дарнидж. Местные активисты считают, что задержаны были в основном невиновные местные жители.

На северо-востоке провинции Хасака, как сообщил в Twitter военный источник (jisrtv), продолжились рейды «Демократических сил Сирии» (SDF) с целью насильственной вербовки. Многочисленные гражданские лица были задержаны курдскими боевиками в деревне Хувайтила неподалеку от границы с Ираком. По словам очевидцев происходящего, в ходе обысков радикалы использовали оружие против мирных жителей, по меньшей мере двое из них пострадали. По-прежнему остается неизвестной судьба еще одного пожилого сирийца, на которого, как сообщалось, напали боевики SDF.