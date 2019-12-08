Предполагаемый виновник аварии с детьми в Нижнем Новгороде задержан

Предполагаемый водитель машины, спровоцировавшей аварию с детьми в Нижнем Новгороде, из-за которой погибла женщина, задержан. Информация появилась на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.

Его имя не названо, лишь возраст — 43 года.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 7 декабря, около 17:.30. Автомобиль Toyota препятствовал движению других машин и столкнулся с припаркованным Audi,который выехал на тротуар и наехал на группу девятиклассников, которые шли в театр.

Пострадали 11 школьников, двое сопровождавших их преподавателей и мама одной из девочек.

Двоих детей медики осмотрели на месте и отпустили, девятерых детей и трех взрослых с травмами доставили в больницу. Там мама девятиклассницы скончалась от полученных травм.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что владельцем автомобиля Toyota является экс-сотрудник МВД, но за рулем в момент ДТП был другой человек.