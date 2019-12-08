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Три самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за снегопада

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6:55   8 Декабря 2019
Россия

Три самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за снегопада

Три самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за снегопада

Два самолета из Москвы и один из китайского Куньмина не смогли приземлиться в петербургском аэропорту Пулково ночью 8 декабря из-за обильного снегопада, им пришлось отправиться на столичный аэродром.

Воздушные суда вылетели в сторону Москвы, описав несколько кругов в районе Петербурга. При этом на взлетно-посадочных полосах Пулково сейчас работает около десяти единиц снегоуборочной техники.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что он функционирует в штатном режиме.

«Пока одна полоса убирается, вторая работает на вылет и на прилет одновременно», — добавили представители Пулково.

Они также объяснили, что решение о посадке или уходе на запасной аэродром принимает командир лайнера, поэтому еще два рейса задерживаются. В пресс-службе попросили уточнять актуальное время вылета на онлайн-табло аэропорта.

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #пулково

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