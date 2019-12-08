Три самолета не смогли приземлиться в Пулково из-за снегопада
Два самолета из Москвы и один из китайского Куньмина не смогли приземлиться в петербургском аэропорту Пулково ночью 8 декабря из-за обильного снегопада, им пришлось отправиться на столичный аэродром.
Воздушные суда вылетели в сторону Москвы, описав несколько кругов в районе Петербурга. При этом на взлетно-посадочных полосах Пулково сейчас работает около десяти единиц снегоуборочной техники.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что он функционирует в штатном режиме.
«Пока одна полоса убирается, вторая работает на вылет и на прилет одновременно», — добавили представители Пулково.
Они также объяснили, что решение о посадке или уходе на запасной аэродром принимает командир лайнера, поэтому еще два рейса задерживаются. В пресс-службе попросили уточнять актуальное время вылета на онлайн-табло аэропорта.