Российские и турецкие военные совершили поездку по трассе М-4 в Сирии

Представители командования военного контингента РФ в Сирии и глава координационного центра дивизионный генерал ВС Турции Эрхан Узун проехали по ключевой трассе М-4 Хасеке — Алеппо от населенного пункта Айн-Исса до населенного пункта Телль-Тамера, сообщает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время по этой трассе проходит граница между отрядами армий Турции и Сирии.

Поездка была предпринята для закрепления пунктов меморандума о взаимопонимании, подписанного российским и турецким лидерами 22 октября.

Военные Турции и РФ проконтролировали отвод войск от трассы М-4, установили точки размещения турецких и сирийских постов контроля за магистралью и выполнили другие гуманитарные задачи.

По итогам поездки стороны заявили, что совместная работа поможет стабилизировать положение на севере Сирии и вернет мир на эту землю.

Напомним, 22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о том, что в зону за пределами завершившейся спецоперации Турции «Источник мира» против курдских бандформирований в Сирии входят сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Они должны не дать радикалам вернуться в приграничную буферную зону, созданную Анкарой в ходе операции.