Президент Чили призвал страны АТЭС к дальнейшей работе по созданию зоны свободной торговли

Развитие свободной торговли продолжает быть главной задачей стран — участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Соответствующее обращении президента Чили Себастьяна Пиньеры появилось в субботу на сайте организации.

«Международная торговля важна для повышения производительности труда, инноваций, создания рабочих мест и развития», — заявил он.

Пиньера отметил, что АТЭС должна всецело стремиться к созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, и призвал работать над «устранением структурных нормативных препятствий, которые ограничивают возможности бизнеса». По его мнению, нужно оказывать поддержку небольшим компаниям и стартапам по выходу на мировой уровень, а также пользоваться преимуществами новейших цифровых технологий.

Это обращение Пиньеры ознаменовало окончание срока председательства Чили в АТЭС. Оно было распространено на субботнем итоговом совещании старших должностных лиц организации в Сингапуре.