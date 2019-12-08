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 Президент Чили призвал страны АТЭС к дальнейшей работе по созданию зоны свободной торговли

Президент Чили призвал страны АТЭС к дальнейшей работе по созданию зоны свободной торговли
Гостиничный комплекс горит в Одинцовском районе Подмосковья

Гостиничный комплекс горит в Одинцовском районе Подмосковья

 Предполагаемый виновник аварии с детьми в Нижнем Новгороде задержан

Предполагаемый виновник аварии с детьми в Нижнем Новгороде задержан
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Курды терроризируют жителей провинций Дейр-эз-Зор и Хасака обысками и принудительной мобилизацией

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 Президент Чили призвал страны АТЭС к дальнейшей работе по созданию зоны свободной торговли

Президент Чили призвал страны АТЭС к дальнейшей работе по созданию зоны свободной торговли
8:00   8 Декабря 2019
Весь мир

Президент Чили призвал страны АТЭС к дальнейшей работе по созданию зоны свободной торговли

Президент Чили призвал страны АТЭС к дальнейшей работе по созданию зоны свободной торговли

 

Развитие свободной торговли продолжает быть главной задачей стран — участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Соответствующее обращении президента Чили Себастьяна Пиньеры появилось в субботу на сайте организации.

«Международная торговля важна для повышения производительности труда, инноваций, создания рабочих мест и развития», — заявил он.

Пиньера отметил, что АТЭС должна всецело стремиться к созданию Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, и призвал работать над «устранением структурных нормативных препятствий, которые ограничивают возможности бизнеса». По его мнению, нужно оказывать поддержку небольшим компаниям и стартапам по выходу на мировой уровень, а также пользоваться преимуществами новейших цифровых технологий.

Это обращение Пиньеры ознаменовало окончание срока председательства Чили в АТЭС. Оно было распространено на субботнем итоговом совещании старших должностных лиц организации в Сингапуре.

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Автор: Мария Милкевич
#чили #атэс

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